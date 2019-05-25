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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Сколько украинцев хотят быть руководителями на работе: шокирующая цифра

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      Где два казака – там три гетмана. Поговорка эта давняя, но актуальность ее не теряется. Потому что вместо того, чтобы работать, украинцы хотят руководить. Причем – не большинство, а тотальное большинство из нас. Детали – в цифрах.

      83% – такое количество ищущих работу по Украине хотели бы занимать руководящую должность

      Читайте также: Сколько процентов украинцев поддерживают роспуск парламента: детали в цифрах

      Из них 62% хотят быть топ-менеджером или же открыть собственное дело.

      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

      И лишь 4% считают, что руководящая должность не для них.

      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

      36% поисковиков признались, что недовольны своим нынешним руководством. Что необходима смена руководства, считают 12% опрошенных. При этом 95% опрошенных утверждают, что готовы брать на себя большую ответственность в случае получения руководящей должности.

      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

      Источник: HeadHunter

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Рынок труда Работа
      Источник: 24 канал
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