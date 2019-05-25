Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

Де два козаки – там три гетьмани. Приказка ця давня, але від того її актуальність не втрачається. Бо замість того, аби працювати, українці хочуть керувати. Причому – не більшість, а тотальна більшість з нас. Деталі – у цифрах.

83% – така кількість пошукачів роботи по україні хотіли б обіймати керівну посаду

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З них 62% хочуть бути топ-менеджером або ж відкрити власну справу.

І лише 4% вважають, що керівна посада не для них.

36% пошукачів зізналась, що незадоволена своїм теперішнім керівництвом. Про те, що необхідне зміна керівництва, вважає 12% опитаних. При цьому 95% опитаних переконують, що готові брати на себе більшу відповідальність у разі отримання керівної посади.

Джерело: HeadHunter

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