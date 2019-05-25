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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

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      Де два козаки – там три гетьмани. Приказка ця давня, але від того її актуальність не втрачається. Бо замість того, аби працювати, українці хочуть керувати. Причому – не більшість, а тотальна більшість з нас. Деталі – у цифрах.

      83% – така кількість пошукачів роботи по україні хотіли б обіймати керівну посаду

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      З них 62% хочуть бути топ-менеджером або ж відкрити власну справу.

      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

      І лише 4% вважають, що керівна посада не для них.

      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

      36% пошукачів зізналась, що незадоволена своїм теперішнім керівництвом. Про те, що необхідне зміна керівництва, вважає 12% опитаних. При цьому 95% опитаних переконують, що готові брати на себе більшу відповідальність у разі отримання керівної посади. 

      Скільки українців хочуть бути керівниками на роботі: шокуюча цифра

      Джерело: HeadHunter

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      Теги: Новини України Робота Ринок праці Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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