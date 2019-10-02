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      Сколько украинцев отдохнули в аннексированном Крыму: цифры оккупантов

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      Сколько украинцев отдохнули в Крыму
      Сколько украинцев отдохнули в Крыму / ua.news

      Оккупанты утверждают, что аннексированный Крым с начала 2019 года посетили около миллиона туристов из Украины

      Так называемый крымский политик Алексей Черняк заявил, что через пункты пропуска только за первые 8 месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины, пишет российский "РИА Новости".

      Читайте также: Кстати: Оккупанты заявляют, что в крымских школах вновь начали изучать украинский

      По его словам, крымские курорты востребованы у украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.

      Крымские курорты остаются традиционным местом массового отдыха украинских туристов, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха,
      – сказал Черняк.

      Заметим, что российский ресурс не приводит других статистических или сравнительных данных о туризме в Крыму.

      Государственная пограничная служба Украины опровергала информацию о массовом наплыве украинских туристов в аннексированный Крым. В целом украинцы начали меньше посещать Крым. Подробнее – по ссылке. Подавляющее большинство граждан посещают родственников, решают свои бытовые вопросы, а также оформляют документы.

      Читайте также: Интересно: Кто на самом деле отдыхает в оккупированном Крыму: красноречивые фото и видео

      Как Россия захватила Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Путешествия Аннексия Крыма Новости Крыма Российская пропаганда Госпогранслужба
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