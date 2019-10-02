Скільки українців відпочили в анексованому Криму: цифри окупантів

Окупанти стверджують, що анексований Крим із початку 2019 року відвідало близько мільйона туристів з України.

Так званий кримський політик Олексій Черняк заявив, що через пункти пропуску лише за перші 8 місяців поточного року до Криму прибуло 900 тисяч туристів із України, пише російський "РИА Новости".

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За його словами, кримські курорти затребувані в українських туристів в оксамитовий сезон і на новорічні свята.

Кримські курорти залишаються традиційним місцем масового відпочинку українських туристів, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного і доступного відпочинку,

– сказав Черняк.

Зауважимо, що російський ресурс не наводить інших статистичних чи порівняльних даних про туризм у Криму.

Державна прикордонна служба України спростовувала інформацію про масовий наплив українських туристів у анексованому Криму. Загалом українці почали менше відвідувати Крим. Детальніше – за посиланням. Переважна більшість громадян відвідують родичів, вирішують свої побутові питання, а також оформляють документи.

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Як Росія захопила Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.