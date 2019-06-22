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      Хто насправді відпочиває в окупованому Криму: промовисті фото та відео

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      Росіянам у телевізорі розповідають, що українці масово їдуть відпочивати на окупований півострів. Мовляв, щойно сезон розпочався у травні кількість українців, які перетнули адмінмежу з Кримом, збільшилась у двічі.

      Речник Держприкордонслужби України Олег Слободян програмі "Крим.Реалії" повідомив, що ажіотажу серед українців на кордоні митники не помічають.

      Як почався курортний сезон в Одесі та окупованому Криму – дивіться фотопорівняння на сайті 24

      "Ситуація з відпочинком багато в чому натягнута російськими ЗМІ, тому що різкого збільшення кількості українців, які б їхали саме відпочивати, ми не спостерігаємо. Якщо говорити мовою цифр, то за травень 2019 року адмінмежу перетнули десь 197 тисяч українців, а за травень 2017 року їх було близько 190 тисяч осіб. Збільшення є несуттєве і говорити про якесь різке зростання кількості тих, хто їде відпочивати, є недоречно", – сказав Олег Слободян.

      Журналісти запитали українців на вулицях Києва, чи дійсно вони хочуть відпочивати у Криму вліт. Більшість відповіли, що не мають бажання їхати до окупованого півострова.

      Насамперед там дорого і мені здається, в Туреччину краще поїхати, ніж в Крим,
      – зазанчила жителька Києва.

      "В жодному разі не поїду в Крим, ба більше, вже п'ять років я не можу поїхати на могили предків", – пояснив киянин.

      До Криму? А для чого мені Крим, як я маю Карпати?,
      – наголосив місцевий мешканець.

      Також опитали людей на адмінмежі у Херсонські області, які прямували з материкової України до Криму. За їхніми словами, на півострів їдуть до родичів і водночас відпочити. Однак відпочивальників з України на пляжах не зустрінеш, частіше – росіян. 

      пляж крим
      Окупований Крим у розпал курортного сезону

      Поновити цьогорічний туристичний рекорд обіцяє "міністр" курортів і туризму Криму підконтрольний Росії Вадим Волченко. З його слів, станом на кінець травня на півострові вже відпочили близько мільйона людей, а це на 20% більше ніж торік.

      Однак фото з камер спостереження на популярних пляжах свідчать про інше. Наприкінці травня людей майже немає, а Керченський міст, яким мали б їздити тисячі російських туристів, пустує.

      крим пляжі
      Пустий пляж в окупованому Криму

      пляж крим
      На півострові майже немає відпочивальників

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Не пропустіть!

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримський міст Новини Росії Україна – Росія Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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