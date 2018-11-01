Сколько украинцев получают минимальную зарплату: Порошенко назвал количество

В Украине минимальную заработную плату, а именно 3723 гривны, получают около 4,5 миллиона человек. Однако, реальный размер заработка украинцев часто значительно выше.

Об этом сказал Петр Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, передает пресс-служба Президента Украины.

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Сейчас в Украине более 4,5 миллиона людей работают за минимальную заработную плату. Это неправильно и это означает, что нам есть куда двигаться,

– сказал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что эти данные являются преувеличенными, ведь многие работодатели занижают официальный размер зарплаты чтобы минимизировать размер единого социального взноса.

Глава государства также подчеркнул, что с одной стороны должно происходить повышение минимальной заработной платы, а с другой стороны – детенизация зарплат.

Порошенко добавил, что правительству необходимо повышать минимальную зарплату, "поскольку меньше платить никто не решается".

К слову, размер средней номинальной зарплаты в Украине в сентябре 2018 года составил 9042 гривен в месяц. Таким образом, за год этот показатель вырос на 23%.