Скільки українців отримують мінімальну зарплату: Порошенко назвав кількість

В Україні мінімальну заробітну плату, а саме 3723 гривні, отримують близько 4,5 мільйона людей. Проте, реальний розмір заробітку українців часто є значно вищим.

Про це сказав Петро Порошенко під час зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, передає прес-служба Президента України.

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Зараз в Україні понад 4,5 мільйони людей працюють за мінімальну заробітну плату. Це неправильно і це означає, що нам є куди рухатися,

– сказав Порошенко.

Окрім того, він зазначив, що ці дані є перебільшеними, адже багато роботодавців занижують офіційний розмір зарплати аби мінімізувати розмір єдиного соціального внеску.

Глава держави також наголосив, що з одного боку має відбуватись підвищення мінімальної заробітної плати, а з іншого боку – детінізація зарплат.

Порошенко додав, що уряду необхідно підвищувати мінімальну зарплату, "оскільки менше платити ніхто не наважується".

До слова, розмір середньої номінальної зарплати в Україні у вересні 2018 року склав 9042 гривень на місяць. Таким чином, за рік цей показник зріс на 23%.