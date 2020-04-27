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      Сколько украинцев посетили кладбища в поминальные дни

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      Кладбища в поминальные дни
      Кладбища в поминальные дни / npu.gov.ua

      В 2020 году пока только 13 тысяч украинцев посетили кладбища в поминальные дни. В прошлые годы на кладбища приходило 5–7 миллионов человек.

      "Украинцы очень ответственно относятся к карантину – как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюсти ограничения", – сообщили в Офисе Президента со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

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      Несмотря на отсутствие официального решения от Кабмина по закрытию кладбищ в поминальные дни украинцев просили не собираться большими группами и не идти на кладбище всей семьей. За порядком следили правоохранители.

      В то же время в Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня. До этого времени доступ на столичные кладбища ограничен.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Статистика Офіс Президента Религия Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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