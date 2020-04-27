Сколько украинцев посетили кладбища в поминальные дни

В 2020 году пока только 13 тысяч украинцев посетили кладбища в поминальные дни. В прошлые годы на кладбища приходило 5–7 миллионов человек.

"Украинцы очень ответственно относятся к карантину – как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюсти ограничения", – сообщили в Офисе Президента со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

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Несмотря на отсутствие официального решения от Кабмина по закрытию кладбищ в поминальные дни украинцев просили не собираться большими группами и не идти на кладбище всей семьей. За порядком следили правоохранители.

В то же время в Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня. До этого времени доступ на столичные кладбища ограничен.



Условия для завершения карантина в Украине / Инфографика 24 канала