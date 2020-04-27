Скільки українців відвідали кладовища в поминальні дні

У 2020 році поки лише 13 тисяч українців відвідали кладовища у поминальні дні. У минулі роки на кладовища приходила 5 – 7 мільйонів людей.

"Українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень", – повідомили в Офісі Президента з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій.

Важливо Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

Попри відсутність офіційного рішення від Кабміну щодо закриття кладовищ, у поминальні дні українців просили не збиратися великими групами та не йти на кладовище усією сім'єю. За порядком стежили правоохоронці.

Водночас у Києві поминальні дні перенесли на 6 червня. До цього часу доступ на столичні кладовища обмежений.



Умови для завершення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу