Сколько украинцев против отмены моратория на продажу земли: соцопрос

Вопрос "продавать или не продавать в Украине землю сельскохозяйственного назначения" – острый, три четверти опрошенных социологами пошли бы на референдум по этому поводу. Причем за отмену моратория на продажу земли голос отдал бы лишь каждый пятый.

Опрос общественного мнения относительно земельной реформы провели специалисты социологической службы Центра Разумкова в период с 1 по 7 ноября 2019 года. Опросили 2015 людей в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий), погрешность не превышает 2,3%.

Тем временем: Всемирный банк заявил, что таки пришло время земельной реформы в Украине

Главные выводы из опроса о реформе рынка земли:

► 67,7% опрошенных считают, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум (против – 20,5%).

► Более 77% опрошенных приняли бы участие в референдуме относительно отмены моратория на куплю и продажу земли сельскохозяйственного назначения.

► Абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория – 63,4% от всех опрошенных или 68,3% от тех, кто принял бы участие в референдуме.

► Лишь каждый пятый (20,1% всех опрошенных) отдал бы голос за введение рынка земли и отмену моратория.

Интересно, что за продление моратория голосовали бы 60,9% жителей городов и 68,9% жителей сельской местности, а за введение рынка земли и отмену моратория – 20,6% горожан и 18,9% селян.