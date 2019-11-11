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      Скільки українців проти скасування мораторію на продаж землі: соцопитування

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      Скасування мораторію на продаж землі 2019 - за і проти - опитування
      То продавати землю чи ні? / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Питання "продавати чи не продавати в Україні землю сільськогосподарського призначення" – гостре, три чверті опитаних соціологами пішли б на референдум з цього приводу. Причому за скасування мораторію на продаж землі голос відддав би лише кожен п'ятий.

      Опитування громадської думки щодо земельної реформи провели фахівці соціологічної служби Центру Разумкова у період з 1 по 7 листопада 2019 року. Опитали 2015 людей віком від 18 років у всіх регіонах України (крім окупованих територій), похибка не перевищує 2,3%.

      Тим часом Світовий банк заявив, що таки настав час земельної реформи в Україні

      Головні висновки з опитування про реформу ринку землі:

      ► 67,7% опитаних вважають, що питання введення ринку землі потрібно виносити на всенародний референдум (проти – 20,5%).

      ► Понад 77% опитаних взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення.

      ► Абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію – 63,4% від усіх опитаних або 68,3% від тих, хто взяв би участь у референдумі.

      ► Лише кожен п'ятий (20,1% всіх опитаних) віддав би голос за введення ринку землі й скасування мораторію.

      Цікаво, що за продовження мораторію голосували б 60,9% мешканців міст і 68,9% жителів сільської місцевості, а за введення ринку землі та скасування мораторію – 20,6% містян і 18,9% селян.

       

       

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Ринок землі Центр Разумкова
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