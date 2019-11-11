Скільки українців проти скасування мораторію на продаж землі: соцопитування

Питання "продавати чи не продавати в Україні землю сільськогосподарського призначення" – гостре, три чверті опитаних соціологами пішли б на референдум з цього приводу. Причому за скасування мораторію на продаж землі голос відддав би лише кожен п'ятий.

Опитування громадської думки щодо земельної реформи провели фахівці соціологічної служби Центру Разумкова у період з 1 по 7 листопада 2019 року. Опитали 2015 людей віком від 18 років у всіх регіонах України (крім окупованих територій), похибка не перевищує 2,3%.

Тим часом Світовий банк заявив, що таки настав час земельної реформи в Україні

Головні висновки з опитування про реформу ринку землі:

► 67,7% опитаних вважають, що питання введення ринку землі потрібно виносити на всенародний референдум (проти – 20,5%).

► Понад 77% опитаних взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення.

► Абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію – 63,4% від усіх опитаних або 68,3% від тих, хто взяв би участь у референдумі.

► Лише кожен п'ятий (20,1% всіх опитаних) віддав би голос за введення ринку землі й скасування мораторію.

Цікаво, що за продовження мораторію голосували б 60,9% мешканців міст і 68,9% жителів сільської місцевості, а за введення ринку землі та скасування мораторію – 20,6% містян і 18,9% селян.