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      Сколько украинцы задолжали за электроэнергию: назвали значительную сумму

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      Платежки за электроэнергию
      Платежки за электроэнергию / Фото из открытых источников

      В 2018 год украинцы вошли с долгами за потребленную электроэнергию на сумму 28,942 миллиарда гривен, и до конца года собрали долгов еще на 4,669 миллиарда гривен.

      Поэтому 2018-й завершился для соотечественников огромной задолженностью за электроэнергию в размере 33,611 миллиарда гривен.

      Читайте также: Как утеплить дом: полезные советы

      По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Оксаны Кривенко, в прошлом украинцы потребили электроэнергии на 195,081 миллиарда гривен.

      Потребление электроэнергии в Украине за 2017-2018 годы

      В феврале 2019 года украинцы будут вынуждены платить за электроэнергию по новым реквизитам. Кроме того, энергоуслуги клиентам в Украине отныне будут предоставлять две разные компании, а не одно облэнерго, как это было раньше. Происходит все это в соответствии с требованиями реформы электрорынка. А что же делать тем, кто за 2018 год имеет долг – детальное объяснение читайте здесь.

      Добавим, что украинцы начали 2019 год не только из задолженности по электроэнергии. В этом списке также значительные долги за газ, отопление, горячую и холодную воду, содержание домов и даже вывоз мусора.

      Долги украинцев за коммунальные услуги на конец 2018 года:

      • за газ – 26,4 миллиарда гривен;

      • за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 16,6 миллиарда гривен;

      • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,1 миллиарда гривен;

      • за содержание домов – 4 миллиарда гривен;

      • за вывоз бытовых отходов – 57,6 миллиона гривен.

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      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Рынок электроэнергии Электроэнергия
      Источник: 24 Канал
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