Сколько украинцы задолжали за электроэнергию: назвали значительную сумму

В 2018 год украинцы вошли с долгами за потребленную электроэнергию на сумму 28,942 миллиарда гривен, и до конца года собрали долгов еще на 4,669 миллиарда гривен.

Поэтому 2018-й завершился для соотечественников огромной задолженностью за электроэнергию в размере 33,611 миллиарда гривен.

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По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Оксаны Кривенко, в прошлом украинцы потребили электроэнергии на 195,081 миллиарда гривен.

Потребление электроэнергии в Украине за 2017-2018 годы

В феврале 2019 года украинцы будут вынуждены платить за электроэнергию по новым реквизитам. Кроме того, энергоуслуги клиентам в Украине отныне будут предоставлять две разные компании, а не одно облэнерго, как это было раньше. Происходит все это в соответствии с требованиями реформы электрорынка. А что же делать тем, кто за 2018 год имеет долг – детальное объяснение читайте здесь.

Добавим, что украинцы начали 2019 год не только из задолженности по электроэнергии. В этом списке также значительные долги за газ, отопление, горячую и холодную воду, содержание домов и даже вывоз мусора.

Долги украинцев за коммунальные услуги на конец 2018 года: