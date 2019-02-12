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      Скільки українці заборгували за електроенергію: назвали значну суму

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      Платіжки за електроенергію
      Платіжки за електроенергію / Фото з відкритих джерел

      У 2018 рік українці увійшли з боргами за спожиту електроенергію на суму 28,942 мільярда гривень, і до кінця року назбирали боргів ще на 4,669 мільярда гривень.

      Тож 2018-й завершився для співвітчизників величезною заборгованістю за електроенергію у розмірі 33,611 мільярда гривень. 

      Читайте також: Як утеплити будинок: корисні поради

      За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксани Кривенко, минулоріч українці спожили електроенергії на 195,081 мільярда гривень.


      Споживання електроенергії в Україні за 2017-2018 роки

      У лютому 2019 року українці будуть змушені платити за електроенергію за новими реквізитами. Крім того, енергопослуги клієнтам в Україні відтепер надаватимуть дві різні компанії, а не одне обленерго, як це було раніше. Відбувається все це відповідно до вимог реформи електроринку. А що ж робити тим, хто за 2018 рік має борг – детальне пояснення читайте тут. 

      Додамо, що українці розпочали 2019 рік не тільки із заборгованості по електроенергії. У цьому списку також значні борги за газ, опалення, гарячу і холодну воду, утримання будинків та навіть вивіз сміття. 

      Борги українців за комунальні послуги на кінець 2018 року:

      • за газ – 26,4 мільярда гривень;
      • за централізоване опалення та постачання гарячої води – 16,6 мільярда гривень;
      • за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 мільярда гривень;
      • за утримання будинків – 4 мільярди гривень;
      • за вивезення побутових відходів – 57,6 мільйона гривень. 
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      Теги: Новини України Електроенергія Ринок електроенергії Комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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