Скільки українці заборгували за електроенергію: назвали значну суму

У 2018 рік українці увійшли з боргами за спожиту електроенергію на суму 28,942 мільярда гривень, і до кінця року назбирали боргів ще на 4,669 мільярда гривень.

Тож 2018-й завершився для співвітчизників величезною заборгованістю за електроенергію у розмірі 33,611 мільярда гривень.

Читайте також: Як утеплити будинок: корисні поради

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксани Кривенко, минулоріч українці спожили електроенергії на 195,081 мільярда гривень.



Споживання електроенергії в Україні за 2017-2018 роки

У лютому 2019 року українці будуть змушені платити за електроенергію за новими реквізитами. Крім того, енергопослуги клієнтам в Україні відтепер надаватимуть дві різні компанії, а не одне обленерго, як це було раніше. Відбувається все це відповідно до вимог реформи електроринку. А що ж робити тим, хто за 2018 рік має борг – детальне пояснення читайте тут.

Додамо, що українці розпочали 2019 рік не тільки із заборгованості по електроенергії. У цьому списку також значні борги за газ, опалення, гарячу і холодну воду, утримання будинків та навіть вивіз сміття.

Борги українців за комунальні послуги на кінець 2018 року: