14:02
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Публикации Статьи
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Сколько в 2019 году украинцы приобрели онлайн: впечатляющие цифры

      29 Читати новину українською
      В 2019 году украинцы онлайн приобрели товаров на 76 млрд грн / Фото из открытых источников

      Онлайн-продажи физических товаров и услуг выросли на 17% за год.

      Согласно оценкам группы компаний EVO, товарооборот физических товаров и услуг, приобретенных в Украине онлайн в январе-ноябре 2019 года, составил 76 млрд грн – на 17% больше, чем в 2018-м. Увеличились и доходы от сопутствующих сервисов: доставки, рекламы, продвижения, оплат через интернет. На доставке товаров, приобретенных онлайн, операторы заработали минимум 3,5 млрд грн. На онлайн-оплатах – около 1,9 млрд грн. По оценкам Всеукраинской рекламной коалиции, выручка от рекламы товаров и услуг в соцсетях, на маркетплейсах и интернет-ресурсах игроков рынка достигает 16 млрд грн – на 37% больше, чем в 2018 году.

      Онлайн-продажі

      Читайте также: Когда заработает "Дия": в Минцифри назвали дату и уже набирают тестировщиков

      Средний чек снижается, стоимость доставки растет

      В среднем на маркетплейсах EVO – Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua – покупатели тратят от 200 до 1000 грн за раз. При этом за год средний чек снизился на 7 – 10%.

      онлайн-продажі

      В то же время возросла стоимость доставки: в среднем покупатель платит за получение товара 5-15% стоимости товара. По мировым стандартам это дорого, поэтому темпы роста рынка онлайн-торговли несколько снизились по сравнению с прошлым годом.

      E-commerce переходит в мобильные телефоны

      70% покупателей приходят на Prom с мобильных. Около половины из них уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение.

      Растет спрос на товары для дома, авто и мото-товары, книги, товары для хобби

      онлайн-продажі

      Чаще всего в 2019 году онлайн украинцы покупали одежду и обувь, технику и электронику, товары повседневного спроса, косметику и парфюмерию.

      В то же время, быстрее всего растет спрос на товары для дома, книги, товары для хобби и для автомобилей.

      онлайн-продажі

      Усилилась конкуренция маркетплейсов с социальными сетями и поисковиками. В США 55% покупателей сразу ищут товар на Amazon, 65% – на eBay, минуя Google. Аналогичная тенденция и в Украине: доля прямого трафика на Prom – 27%, Rozetka – 35%, ОLX – 49%, AliExpress – 67%, а с начала 2019 года она выросла в среднем на 8 процентных пунктов.

      частка прямого трафіку

      Обратите внимание: В Украине заработала горячая линия для предпринимателей

      Когда День святого Николая в Украине: дата праздника
      сегодня
      7326
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Статьи Интернет Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1081
      сегодня , 11:33 Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана
      Юлія Михайлова 165
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 907
      15 декабря , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 1134
      15 декабря , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 458
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук