Сколько в 2019 году украинцы приобрели онлайн: впечатляющие цифры

Онлайн-продажи физических товаров и услуг выросли на 17% за год.

Согласно оценкам группы компаний EVO, товарооборот физических товаров и услуг, приобретенных в Украине онлайн в январе-ноябре 2019 года, составил 76 млрд грн – на 17% больше, чем в 2018-м. Увеличились и доходы от сопутствующих сервисов: доставки, рекламы, продвижения, оплат через интернет. На доставке товаров, приобретенных онлайн, операторы заработали минимум 3,5 млрд грн. На онлайн-оплатах – около 1,9 млрд грн. По оценкам Всеукраинской рекламной коалиции, выручка от рекламы товаров и услуг в соцсетях, на маркетплейсах и интернет-ресурсах игроков рынка достигает 16 млрд грн – на 37% больше, чем в 2018 году.

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Средний чек снижается, стоимость доставки растет

В среднем на маркетплейсах EVO – Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua – покупатели тратят от 200 до 1000 грн за раз. При этом за год средний чек снизился на 7 – 10%.

В то же время возросла стоимость доставки: в среднем покупатель платит за получение товара 5-15% стоимости товара. По мировым стандартам это дорого, поэтому темпы роста рынка онлайн-торговли несколько снизились по сравнению с прошлым годом.

E-commerce переходит в мобильные телефоны

70% покупателей приходят на Prom с мобильных. Около половины из них уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение.

Растет спрос на товары для дома, авто и мото-товары, книги, товары для хобби

Чаще всего в 2019 году онлайн украинцы покупали одежду и обувь, технику и электронику, товары повседневного спроса, косметику и парфюмерию.

В то же время, быстрее всего растет спрос на товары для дома, книги, товары для хобби и для автомобилей.

Усилилась конкуренция маркетплейсов с социальными сетями и поисковиками. В США 55% покупателей сразу ищут товар на Amazon, 65% – на eBay, минуя Google. Аналогичная тенденция и в Украине: доля прямого трафика на Prom – 27%, Rozetka – 35%, ОLX – 49%, AliExpress – 67%, а с начала 2019 года она выросла в среднем на 8 процентных пунктов.

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