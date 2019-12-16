Скільки у 2019 році українці придбали онлайн: вражаючі цифри

Онлайн-продажі фізичних товарів і послуг зросли на 17% за рік.

За оцінками групи компаній EVO, товарообіг фізичних товарів і послуг, придбаних в Україні онлайн у січні-листопаді 2019 року, склав 76 млрд грн – на 17% більше, ніж у 2018-му. Збільшилися і доходи від супутніх сервісів: доставки, реклами, просування, оплат через інтернет. На доставці товарів, придбаних онлайн, оператори заробили щонайменше 3,5 млрд грн. На онлайн-оплатах – близько 1,9 млрд грн. За оцінками Всеукраїнської рекламної коаліції, виручка від реклами товарів і послуг в соцмережах, на маркетплейсах та інтернет-ресурсах гравців ринку сягає 16 млрд грн – на 37% більше, ніж у 2018 році.

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Середній чек знижується, вартість доставки зростає

У середньому на маркетплейсах EVO – Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua – покупці витрачають від 200 до 1000 грн за раз. При цьому за рік середній чек знизився на 7 – 10%.

Водночас зросла вартість доставки: в середньому покупець сплачує за отримання товару 5-15% вартості товару. За світовими стандартами це дорого, тому темпи зростання ринку онлайн-торгівлі дещо знизилися порівняно з минулим роком.

E-commerce переходить у мобільні телефони

70% покупців приходять на Prom з мобільних. Близько половини з них вже звикли замовляти товари через мобільний додаток.

Зростає попит на товари для дому, авто- і мото-товари, книжки, товари для хобі

Найчастіше в 2019 році онлайн українці купували одяг та взуття, техніку та електроніку, товари повсякденного вжитку, косметику і парфумерію.

Водночас, найшвидше зростає попит на товари для дому, книжки, товари для хобі та для автомобілів.

Посилилася конкуренція маркетплейсів із соцмережами й пошуковиками. У США 55% покупців відразу шукають товар на Amazon, 65% – на eBay, оминаючи Google. Аналогічна тенденція і в Україні: частка прямого трафіку на Prom – 27%, Rozetka – 35%, ОLX – 49%, AliExpress – 67%, і з початку 2019 року вона зросла в середньому на 8 відсоткових пунктів.

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