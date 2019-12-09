В Україні запрацювала гаряча лінія для підприємців

Міністерство цифрової трансформації спільно з урядовим контактним центром запустило гарячу лінію для підприємців. В онлайн-режимі українцям відповідатимуть на запитання про створення, процес діяльності та закриття бізнесу.

Про запуск нового сервісу повідомили у фейсбуці мінцифри.

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Це інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про гарячу лінію

Вона цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.

Стартує в тестовому режимі онлайн-чату.

У найближчих планах – запуск телефонної лінії та чат-бота.

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