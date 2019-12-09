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      В Україні запрацювала гаряча лінія для підприємців

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      Мінцифри анонсувало запуск "гарячої лінії" для підприємців / thedigital.gov.ua

      Міністерство цифрової трансформації спільно з урядовим контактним центром запустило гарячу лінію для підприємців. В онлайн-режимі українцям відповідатимуть на запитання про створення, процес діяльності та закриття бізнесу.

      Про запуск нового сервісу повідомили у фейсбуці мінцифри.

      Зверніть увагу: Українці зможуть спілкуватися з державними органами у месенджері

      Це інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу,
      – йдеться у повідомленні.

      Що відомо про гарячу лінію

      • Вона цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.
      • Стартує в тестовому режимі онлайн-чату.
      • У найближчих планах – запуск телефонної лінії та чат-бота.

      Нещодавно в Україні запрацював сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету та залишити відгук про його якість. Мінцифри також обрало обличчя демоверсії електронних водійських посвідчень. Ним стала українка із польського модельного агентства Олександра Ободянська.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Міністерство цифрової трансформації Інформаційні технології Інтернет
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