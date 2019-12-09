В Украине заработала горячая линия для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей. В онлайн-режиме украинцам будут отвечать на вопросы о создании, процессе деятельности и закрытии бизнеса.

О запуске нового сервиса сообщили в фейсбуке минцифры.

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Это инструмент, который избавит вас от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса,

– говорится в сообщении.

Что известно о горячей линии

Она круглосуточная, поэтому задавать вопросы можно в любое удобное время.

Стартует в тестовом режиме онлайн-чата.

В ближайших планах – запуск телефонной линии и чат-бота.

Недавно в Украине заработал сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве. Минцифры также выбрало лицо демоверсии электронных водительских удостоверений. Им стала украинка из польского модельного агентства Александра Ободянская.