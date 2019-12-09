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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Украине заработала горячая линия для предпринимателей

      8 Читати новину українською
      Минцифры анонсировало запуск "горячей линии" для предпринимателей / thedigital.gov.ua

      Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей. В онлайн-режиме украинцам будут отвечать на вопросы о создании, процессе деятельности и закрытии бизнеса.

      О запуске нового сервиса сообщили в фейсбуке минцифры.

      Обратите внимание: Украинцы смогут общаться с государственными органами в мессенджере

      Это инструмент, который избавит вас от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о горячей линии

      • Она круглосуточная, поэтому задавать вопросы можно в любое удобное время.
      • Стартует в тестовом режиме онлайн-чата.
      • В ближайших планах – запуск телефонной линии и чат-бота.

      Недавно в Украине заработал сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве. Минцифры также выбрало лицо демоверсии электронных водительских удостоверений. Им стала украинка из польского модельного агентства Александра Ободянская.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Интернет Информационные технологии Новости Украины Министерство цифровой трансформации
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