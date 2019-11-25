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      Украинцы смогут пожаловаться на скорость и качество интернета: Минцифры запустило сайт

      59 Читати новину українською
      / minfin.com.ua

      В Украине заработал сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве. Это нужно для того, чтобы в будущем эксперты смогли создать карту покрытия страны интернетом.

      В ближайшие 5 лет Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов высокоскоростным интернетом. Для этого начали собирать информацию о реальном покрытии, сообщила в Фейсбуке пресс-служба министерства.

      Читайте также: Насколько сегодня Украина покрыта интернетом и что изменится за 5 лет

      Наша задача – выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, насколько социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету,
      – говорится в сообщении.

      Интересно, Минцифры собрало официальную статистику об интернете в школах и намерено проверить эту информацию с помощью сайта. Отзывы про реальную ситуацию могут оставлять учителя, ученики, родители, а также операторы интернета. Задача – скоростной интернет в каждой украинской школе.

      В планах министерства сбор статистики по интернету в больницах, отделениях полиции, библиотеках и тому подобное. Эту информацию тоже собираются проверять, как и данные по подключению в школах.

      О сайте по измерению скорости интернета

      • Адрес сайта – broadband.gov.ua.
      • Является прототипом будущей карты интернета Украины.
      • Постоянно будет обновляться и наполняться новой информацией.
      • На сайте каждый украинец сможет рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает.
      • Для определения скорости интернета нужно зайти на сайт и пройти спидтест со своего компьютера или смартфона.
      • Тест можно проходить анонимно или оставив свои данные.

      Что известно о работе над покрытием Украины интернетом?В планах правительства обеспечить до 2022 года на большинстве территории Украины доступ как к скоростному, так и к мобильному интернету.

      Сейчас Украина примерно на 70% покрыта скоростным интернетом. Кроме того, от 60% до 70% украинцев имеют доступ к интернету.

      В конце октября 2019 года четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали совместный меморандум с правительством. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Информационные технологии Интернет Министерство цифровой трансформации
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