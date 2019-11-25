Украинцы смогут пожаловаться на скорость и качество интернета: Минцифры запустило сайт

В Украине заработал сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве. Это нужно для того, чтобы в будущем эксперты смогли создать карту покрытия страны интернетом.

В ближайшие 5 лет Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов высокоскоростным интернетом. Для этого начали собирать информацию о реальном покрытии, сообщила в Фейсбуке пресс-служба министерства.

Читайте также: Насколько сегодня Украина покрыта интернетом и что изменится за 5 лет

Наша задача – выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, насколько социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету,

– говорится в сообщении.

Интересно, Минцифры собрало официальную статистику об интернете в школах и намерено проверить эту информацию с помощью сайта. Отзывы про реальную ситуацию могут оставлять учителя, ученики, родители, а также операторы интернета. Задача – скоростной интернет в каждой украинской школе.

В планах министерства сбор статистики по интернету в больницах, отделениях полиции, библиотеках и тому подобное. Эту информацию тоже собираются проверять, как и данные по подключению в школах.

О сайте по измерению скорости интернета

Адрес сайта – broadband.gov.ua.

Является прототипом будущей карты интернета Украины.

Постоянно будет обновляться и наполняться новой информацией.

На сайте каждый украинец сможет рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает.

Для определения скорости интернета нужно зайти на сайт и пройти спидтест со своего компьютера или смартфона.

Тест можно проходить анонимно или оставив свои данные.

Что известно о работе над покрытием Украины интернетом?В планах правительства обеспечить до 2022 года на большинстве территории Украины доступ как к скоростному, так и к мобильному интернету.



Сейчас Украина примерно на 70% покрыта скоростным интернетом. Кроме того, от 60% до 70% украинцев имеют доступ к интернету.



В конце октября 2019 года четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали совместный меморандум с правительством. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.