Украинцы смогут пожаловаться на скорость и качество интернета: Минцифры запустило сайт
В Украине заработал сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве. Это нужно для того, чтобы в будущем эксперты смогли создать карту покрытия страны интернетом.
В ближайшие 5 лет Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов высокоскоростным интернетом. Для этого начали собирать информацию о реальном покрытии, сообщила в Фейсбуке пресс-служба министерства.
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Наша задача – выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, насколько социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету,
– говорится в сообщении.
Интересно, Минцифры собрало официальную статистику об интернете в школах и намерено проверить эту информацию с помощью сайта. Отзывы про реальную ситуацию могут оставлять учителя, ученики, родители, а также операторы интернета. Задача – скоростной интернет в каждой украинской школе.
В планах министерства сбор статистики по интернету в больницах, отделениях полиции, библиотеках и тому подобное. Эту информацию тоже собираются проверять, как и данные по подключению в школах.
О сайте по измерению скорости интернета
- Адрес сайта – broadband.gov.ua.
- Является прототипом будущей карты интернета Украины.
- Постоянно будет обновляться и наполняться новой информацией.
- На сайте каждый украинец сможет рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает.
- Для определения скорости интернета нужно зайти на сайт и пройти спидтест со своего компьютера или смартфона.
- Тест можно проходить анонимно или оставив свои данные.
Что известно о работе над покрытием Украины интернетом?В планах правительства обеспечить до 2022 года на большинстве территории Украины доступ как к скоростному, так и к мобильному интернету.
Сейчас Украина примерно на 70% покрыта скоростным интернетом. Кроме того, от 60% до 70% украинцев имеют доступ к интернету.
В конце октября 2019 года четыре украинских мобильных оператора (Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком) подписали совместный меморандум с правительством. Он предусматривает покрытие интернетом всей территории Украины.