Насколько сегодня Украина покрыта интернетом и что изменится через 5 лет

Уже в 2022 году на большинстве территории Украины должен быть доступ как к скоростному, так и к мобильному интернету. Нынешние же показатели покрытия также довольно неплохи.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии "Радио Свобода" , в планах его ведомства – за 5 лет покрыть всю Украину интернетом: как мобильным, так и скоростным.

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Пока же Украина где-то на 70% покрыта скоростным интернетом. Также примерно от 60% до 70% населения имеют доступ к интернету. По словам Федорова, сегодня Кабмин и министерство цифровой трансформации проводят соответствующие исследования.

Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете. Но мы уже видим, когда начали погружаться и искать дополнительные источники исследований, уже где-то к 70% мы доходим... Наша цель – на 90-100%,

– подчеркнул министр.

Федоров добавил, что в 2022 году будет заметно каждому человеку, как все изменилось. Правда, первые результаты можно будет увидеть уже через 6 месяцев – изменения произойдут по мобильному интернету.

Федоров также анонсировал, что уже в декабря 2019 году украинцы смогут пользоваться электронными удостоверениями водителя. А что касается электронного паспорта, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона, то это планируют ввести в начале 2020 года.