Наскільки сьогодні Україна є покритою інтернетом і що зміниться за 5 років

У 2022 році на 100% території України має бути доступ як до швидкісного, так і до мобільного інтернету. Нинішні ж показники є також доволі непоганими.

Як зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі "Радіо Свобода", у планах його відомства – за 5 рокі покрити всю Україну інтернетом: як мобільним, так і швидкісним.

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Наразі ж Україна є десь на 70% покритою швидкісним інтернетом. Також приблизно від 60% до 70% населення мають доступ до інтернету. За словами Федорова, сьогодні Кабмін і міністерство цифрової трансформації проводять відповідні дослідження.

Регулятор нам дає дані, що на 62% покрито країну. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися та шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо... Наша мета – на 90-100%,

– наголосив міністр.

Федоров додав, що у 2022 році буде помітно кожній людині, як усе змінилося. Щоправда, перші результати можна буде побачити вже через 6 місяців – зміни відбудуться щодо мобільного інтернету.

Федоров також анонсував, що вже у грудні 2019 року українці зможуть користуватися електронними посвідченнями водія. А щодо електронного паспорту, яким можна буде користуватися за допомогою смартфону, то це планують запровадити на початку 2020 року.

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