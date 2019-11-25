Українці зможуть поскаржитися на швидкість та якість інтернету: Мінцифри запустило сайт
В Україні запрацював сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету та залишити відгук про його якість. Це потрібно для того, щоб в майбутньому експерти змогли створити карту покриття країни інтернетом.
У найближчі 5 років Міністерство цифрової трансформації планує забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів високошвидкісним інтернетом. Для цього почали збирати інформацію про реальне покриття, повідомила у фейсбуці пресслужба міністерства.
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Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету,
– йдеться в повідомленні.
Цікаво, Мінцифри зібрало офіційну статистику про інтернет у школах і має намір
перевірити цю інформацію за допомогою сайту. Відгуки про реальну ситуацію можуть залишати вчителі, учні, батьки, а також оператори інтернету. Завдання – швидкісний інтернет у кожній українській школі.
У планах міністерства збір статистики щодо інтернету в лікарнях, відділках поліції, бібліотеках тощо. Цю інформацію теж збираються перевіряти, як і дані щодо підключення у школах.
Про сайт з вимірювання швидкості інтернету
- Адреса сайту – broadband.gov.ua.
- Є прототипом майбутньої мапи інтернету України.
- Постійно буде оновлюватися та наповнюватися новою інформацією.
- На сайті кожен українець зможе розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює.
- Для визначення швидкості інтернету потрібно зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону.
- Тест можна проходити анонімно або залишивши свої дані.
Що відомо про роботу над покриттям України інтернетом? У планах уряду забезпечити до 2022 року на більшості території України доступ як до швидкісного, так і до мобільного інтернету.
Наразі Україна приблизно на 70% покрита швидкісним інтернетом. Крім того, від 60% до 70% українців мають доступ до інтернету.
Наприкінці жовтня 2019 року чотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з урядом спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України.