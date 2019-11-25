Українці зможуть поскаржитися на швидкість та якість інтернету: Мінцифри запустило сайт

В Україні запрацював сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету та залишити відгук про його якість. Це потрібно для того, щоб в майбутньому експерти змогли створити карту покриття країни інтернетом.

У найближчі 5 років Міністерство цифрової трансформації планує забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів високошвидкісним інтернетом. Для цього почали збирати інформацію про реальне покриття, повідомила у фейсбуці пресслужба міністерства.

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Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, Мінцифри зібрало офіційну статистику про інтернет у школах і має намір

перевірити цю інформацію за допомогою сайту. Відгуки про реальну ситуацію можуть залишати вчителі, учні, батьки, а також оператори інтернету. Завдання – швидкісний інтернет у кожній українській школі.

У планах міністерства збір статистики щодо інтернету в лікарнях, відділках поліції, бібліотеках тощо. Цю інформацію теж збираються перевіряти, як і дані щодо підключення у школах.

Про сайт з вимірювання швидкості інтернету

Адреса сайту – broadband.gov.ua.

Є прототипом майбутньої мапи інтернету України.

Постійно буде оновлюватися та наповнюватися новою інформацією.

На сайті кожен українець зможе розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює.

Для визначення швидкості інтернету потрібно зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону.

Тест можна проходити анонімно або залишивши свої дані.

Що відомо про роботу над покриттям України інтернетом? У планах уряду забезпечити до 2022 року на більшості території України доступ як до швидкісного, так і до мобільного інтернету.



Наразі Україна приблизно на 70% покрита швидкісним інтернетом. Крім того, від 60% до 70% українців мають доступ до інтернету.



Наприкінці жовтня 2019 року чотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з урядом спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України.