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      Українці зможуть поскаржитися на швидкість та якість інтернету: Мінцифри запустило сайт

      798 Читать новость на русском
      / minfin.com.ua

      В Україні запрацював сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету та залишити відгук про його якість. Це потрібно для того, щоб в майбутньому експерти змогли створити карту покриття країни інтернетом.

      У найближчі 5 років Міністерство цифрової трансформації планує забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів високошвидкісним інтернетом. Для цього почали збирати інформацію про реальне покриття, повідомила у фейсбуці пресслужба міністерства.

      Читайте також: Наскільки сьогодні Україна є покритою інтернетом і що зміниться за 5 років

      Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету,
      – йдеться в повідомленні.

      Цікаво, Мінцифри зібрало офіційну статистику про інтернет у школах і має намір
      перевірити цю інформацію за допомогою сайту. Відгуки про реальну ситуацію можуть залишати вчителі, учні, батьки, а також оператори інтернету. Завдання – швидкісний інтернет у кожній українській школі.

      У планах міністерства збір статистики щодо інтернету в лікарнях, відділках поліції, бібліотеках тощо. Цю інформацію теж збираються перевіряти, як і дані щодо підключення у школах.

      Про сайт з вимірювання швидкості інтернету

      • Адреса сайту – broadband.gov.ua
      • Є прототипом майбутньої мапи інтернету України.
      • Постійно буде оновлюватися та наповнюватися новою інформацією.
      • На сайті кожен українець зможе розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює.
      • Для визначення швидкості інтернету потрібно зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону.
      • Тест можна проходити анонімно або залишивши свої дані.

      Що відомо про роботу над покриттям України інтернетом? У планах уряду забезпечити до 2022 року на більшості території України доступ як до швидкісного, так і до мобільного інтернету.

      Наразі Україна приблизно на 70% покрита швидкісним інтернетом. Крім того, від 60% до 70% українців мають доступ до інтернету.

      Наприкінці жовтня 2019 року чотири українські мобільні оператори (Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком) підписали з урядом спільний меморандум. Він передбачає покриття інтернетом всієї території України.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Інформаційні технології Міністерство цифрової трансформації Інтернет
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