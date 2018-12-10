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      Сколько в ЕС потратили на "Северный поток-2": известна огромная сумма

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      Австрийская компания выделила 530 миллионов евро на "Северный поток-2"
      Австрийская компания выделила 530 миллионов евро на "Северный поток-2" / Фото из открытых источников

      Австрийская нефтяная компания OMV выделила на строительство газопровода "Северный поток-2" 531 миллион евро и продолжит финансирование в 2019 году.

      Об этом рассказал глава концерна OMV Райнер Зеле, передают российские СМИ.

      Читайте также: Санкций против РФ может стать больше: в США хотят остановить "Северный поток-2"

      "На данный момент мы перевели 531 миллион евро для реализации проекта. Речь идет о периоде до конца третьего квартала 2018 года", – сообщил Зеле.

      По его словам, сумма финансирования в следующем году будет зависеть от прогресса в реализации проекта.

      "Это зависит от того, сколько компания Nord Stream-2 запросит на 2019 год. У нас есть рамочный кредитный договор, в рамках которого компания Nord Stream 2 может запрашивать у нас суммы", – добавил глава компании.

      Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" важен для Австрии и Германии как в энергетическом и политическом, так и в экономическом аспектах. Он отметил, что несмотря на критику США по проекту, ни австрийцы, ни немцы и многие другие не откажутся от него.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Австрия Деньги Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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