Санкций против РФ может стать больше: в США хотят остановить "Северный поток-2"

Власти Соединенных Штатов Америки негативно относятся к строительству газопровода "Северный поток-2" и рассматривают различные возможности для противодействия реализации этого проекта.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Deutsche Welle.

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Он отметил, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Германию отказаться от газопровода, который строят в обход Украины.

В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Мы размышляем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта "Северный поток-2",

– отметил Болтон.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. Зато у Путина такие высказывания Моравецкого назвали "неудачной инсинуацией".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.