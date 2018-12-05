Санкцій проти РФ може побільшати: у США хочуть зупинити "Північний потік-2"

Влада Сполучених Штатів Америки негативно ставиться до будівництва газопроводу "Північний потік-2" і розглядає різні можливості для протидії реалізації цього проекту.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає Deutsche Welle.

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Він зауважив, що президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Німеччину відмовитися від газопроводу, який будують в обхід України.

Відносно росіян вже і так діє безліч санкцій. Їх може стати ще більше. Ми розмірковуємо над кількома варіантами, щоб створити перешкоди на шляху реалізації проекту "Північний потік-2",

– зазначив Болтон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.