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      Сколько в Украине сегодня зарегистрировано внутренне перемещенных лиц

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      В Украине снова посчитали переселенцев: какое их количество
      В Украине снова посчитали переселенцев: какое их количество / "Украинский интерес"

      Сегодня количество внутренне перемещенных лиц в Украине превышает 1 миллион человек.

      Такие данные по состоянию на 23 сентября появились на сайте украинского правительства.

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      Так, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, уже взят на учет 1 миллион 410 тысяч 615 переселенцев. Все они были вынужденными выехать из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.

      По состоянию на начало сентября в Украине насчитывалось 1 миллион 405 тысяч 184 перемещенных лиц.

      К слову, поскольку украинцы из-за оккупации Крыма массово выезжают с полуострова, оккупанты планируют переселить туда более 300 тысяч россиян. Такие планы должны быть реализованы до конца 2020 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Статистика Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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