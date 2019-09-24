Сколько в Украине сегодня зарегистрировано внутренне перемещенных лиц
Сегодня количество внутренне перемещенных лиц в Украине превышает 1 миллион человек.
Такие данные по состоянию на 23 сентября появились на сайте украинского правительства.
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Так, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, уже взят на учет 1 миллион 410 тысяч 615 переселенцев. Все они были вынужденными выехать из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым.
По состоянию на начало сентября в Украине насчитывалось 1 миллион 405 тысяч 184 перемещенных лиц.
К слову, поскольку украинцы из-за оккупации Крыма массово выезжают с полуострова, оккупанты планируют переселить туда более 300 тысяч россиян. Такие планы должны быть реализованы до конца 2020 года.
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