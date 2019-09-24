Скільки в Україні сьогодні зареєстровано внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні кількість внутрішньо переміщених громадян в Україні перевищує 1 мільйон осіб.

Такі дані станом на 23 вересня з’явилися на сайті українського уряду.

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Так, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, вже взято на облік 1 мільйон 410 тисяч 615 переселенців. Усі вони змушеними були виїхати з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.

Станом на початок вересня в Україні налічувалося 1 мільйон 405 тисяч 184 переміщених осіб.

До слова, оскільки українці через окупацію Криму масово виїжджають з півострова, окупанти планують переселити туди понад 300 тисяч росіян. Такі плани має бути реалізовано до кінця 2020 року.