Скільки в Україні сьогодні зареєстровано внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні кількість внутрішньо переміщених громадян в Україні перевищує 1 мільйон осіб.
Такі дані станом на 23 вересня з’явилися на сайті українського уряду.
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Так, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, вже взято на облік 1 мільйон 410 тисяч 615 переселенців. Усі вони змушеними були виїхати з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.
Станом на початок вересня в Україні налічувалося 1 мільйон 405 тисяч 184 переміщених осіб.
До слова, оскільки українці через окупацію Криму масово виїжджають з півострова, окупанти планують переселити туди понад 300 тисяч росіян. Такі плани має бути реалізовано до кінця 2020 року.
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