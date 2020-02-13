Сколько военных задержали в Украине: цифра впечатляет
По состоянию на 31 января 2020 года были задержаны более 12 тысяч военнослужащих. В частности, такое количество обратилось в региональные центры предоставления правовой помощи.
Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, по допомогу звернулися, зокрема:
- понад 7,6 тисяч військових від Військової служби правопорядку,
- 2,3 тисячі – від Військової прокуратури,
- понад 1,8 тисячі – від Військової комендатури,
- 150 – від військових частин,
- 24 – від військових госпіталів.
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Заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць підкреслила, що відразу після затримання військовослужбовцям призначають захисника у справі. Крім того, захисник може у будь-який момент бути залученим до участі у кримінальному провадженні.
Залучити його можуть за проханням чи згодою:
- підозрюваний,
- обвинувачений,
- їхні законні представники.
У 2020 році за безоплатною правовою допомогою (БПД) звернулися майже 800 військовослужбовців.
Негайно після фактичного затримання людини органи поліції та інші органи, уповноважені здійснювати затримання, повинні про це повідомити регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат, який співпрацює з системою БПД, з моменту отримання доручення прибуде до затриманої особи протягом години для проведення конфіденційного побачення,
– додала фахівець Координаційного центру з надання правової допомоги Катерина Дмитрук.
За словами представника Військової служби правопорядку Володимира Логвиненка, лише 80% з військовослужбовців, які звернулися до системи БПД, отримали адвоката.
Також у Мін’юсті оприлюднили один із прикладів такого затримання. Мовиться про військовослужбовця-контрактника, який отримав відпустку на 10 днів, але не повернувся вчасно на службу. Такий крок військовий пояснює складними сімейними обставинами – піклування про хворого батька та молодшого брата.
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Відповідно до закону, йому загрожувало від 3 до 7 років позбавлення волі. Однак завдяки ефективному захисту з боку призначеного адвоката суд ухвалив більш м’яке покарання. Таким чином, військовий перебуватиме під арештом упродовж 6 місяців, але відбуватиме покарання на гауптвахті.