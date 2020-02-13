Сколько военных задержали в Украине: цифра впечатляет

По состоянию на 31 января 2020 года были задержаны более 12 тысяч военнослужащих. В частности, такое количество обратилось в региональные центры предоставления правовой помощи.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, по допомогу звернулися, зокрема:

понад 7,6 тисяч військових від Військової служби правопорядку,

від Військової служби правопорядку, 2,3 тисячі – від Військової прокуратури,

– від Військової прокуратури, понад 1,8 тисячі – від Військової комендатури,

– від Військової комендатури, 150 – від військових частин,

– від військових частин, 24 – від військових госпіталів.

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Заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць підкреслила, що відразу після затримання військовослужбовцям призначають захисника у справі. Крім того, захисник може у будь-який момент бути залученим до участі у кримінальному провадженні.

Залучити його можуть за проханням чи згодою:

підозрюваний,

обвинувачений,

їхні законні представники.

У 2020 році за безоплатною правовою допомогою (БПД) звернулися майже 800 військовослужбовців.

Негайно після фактичного затримання людини органи поліції та інші органи, уповноважені здійснювати затримання, повинні про це повідомити регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат, який співпрацює з системою БПД, з моменту отримання доручення прибуде до затриманої особи протягом години для проведення конфіденційного побачення,

– додала фахівець Координаційного центру з надання правової допомоги Катерина Дмитрук.

За словами представника Військової служби правопорядку Володимира Логвиненка, лише 80% з військовослужбовців, які звернулися до системи БПД, отримали адвоката.

Також у Мін’юсті оприлюднили один із прикладів такого затримання. Мовиться про військовослужбовця-контрактника, який отримав відпустку на 10 днів, але не повернувся вчасно на службу. Такий крок військовий пояснює складними сімейними обставинами – піклування про хворого батька та молодшого брата.

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Відповідно до закону, йому загрожувало від 3 до 7 років позбавлення волі. Однак завдяки ефективному захисту з боку призначеного адвоката суд ухвалив більш м’яке покарання. Таким чином, військовий перебуватиме під арештом упродовж 6 місяців, але відбуватиме покарання на гауптвахті.