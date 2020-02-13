Скільки військових затримали в Україні: цифра вражає

Станом на 31 січня 2020 року було затримано понад 12 тисяч військовослужбовців. Зокрема, така кількість звернулася до регіональних центрів надання правової допомоги.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, по допомогу звернулися, зокрема:

понад 7,6 тисяч військових від Військової служби правопорядку,

від Військової служби правопорядку, 2,3 тисячі – від Військової прокуратури,

– від Військової прокуратури, понад 1,8 тисячі – від Військової комендатури,

– від Військової комендатури, 150 – від військових частин,

– від військових частин, 24 – від військових госпіталів.

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Заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць підкреслила, що відразу після затримання військовослужбовцям призначають захисника у справі. Крім того, захисник може у будь-який момент бути залученим до участі у кримінальному провадженні.

Залучити його можуть за проханням чи згодою:

підозрюваний,

обвинувачений,

їхні законні представники.

У 2020 році за безоплатною правовою допомогою (БПД) звернулися майже 800 військовослужбовців.

Негайно після фактичного затримання людини органи поліції та інші органи, уповноважені здійснювати затримання, повинні про це повідомити регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат, який співпрацює з системою БПД, з моменту отримання доручення прибуде до затриманої особи протягом години для проведення конфіденційного побачення,

– додала фахівець Координаційного центру з надання правової допомоги Катерина Дмитрук.

За словами представника Військової служби правопорядку Володимира Логвиненка, лише 80% з військовослужбовців, які звернулися до системи БПД, отримали адвоката.

Також у Мін’юсті оприлюднили один із прикладів такого затримання. Мовиться про військовослужбовця-контрактника, який отримав відпустку на 10 днів, але не повернувся вчасно на службу. Такий крок військовий пояснює складними сімейними обставинами – піклування про хворого батька та молодшого брата.

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Відповідно до закону, йому загрожувало від 3 до 7 років позбавлення волі. Однак завдяки ефективному захисту з боку призначеного адвоката суд ухвалив більш м’яке покарання. Таким чином, військовий перебуватиме під арештом упродовж 6 місяців, але відбуватиме покарання на гауптвахті.