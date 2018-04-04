Сколько зарабатывает экс-мэр Кемеровской области Тулеев: потрясающие цифры

1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который так и не смог попросить прощения у родственников жертв трагедии в ТЦ "Зимняя Вишня", наконец подал в отставку.

От такой отставки, похоже, выиграли все. Владимир Путин, филигранно протянул на Кузбасс персонального боярина Сергея Цивилёва, бизнес-партнера Тимченко. Обычный народ, которому после пожара надо было принести в жертву какого-то чиновника. Ну и самому мастодонту Тулееву, который еще в середине девяностых с Ельциным боролся за власть.

Читайте также: Что нужно, чтобы политическая сила пробилась к власти в наше время

2 миллиона 940 тысяч рублей, или 1,3 миллиона в гривнах – столько ежегодно будет получать из российского бюджета бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

50 тысяч рублей ежемесячно будут начислять за звание "Народный Губернатор". Статус Почетного гражданина Кемеровской области обойдется налогоплательщикам в 25 тысяч рублей.

Еще 170 тысяч рублей, или более 78 тысяч в гривнах, Тулеев будет зарабатывать за присужденные ему звание Почетного гражданина 11 городов и 7 районов области. Кемеровскую область Тулеев возглавлял последние 22 года.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" – смотрите здесь.