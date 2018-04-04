Скільки заробляє екс-губернатор Кемеровської області Тулєєв: приголомшливі цифри

1 квітня 2018 року губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв, який так і не зміг попросити пробачення у родичів жертв трагедії в ТЦ "Зимова Вишня", нарешті подав у відставку.

Від такої відставки, схоже, виграли усі. Володимир Путін, який філігранно протягнув на Кузбас персонального бояріна Сергія Цивільова, бізнес-партнера Тимченка. Звичайний народ, якому після пожежі треба було принести у жертву якогось чиновника. Ну і самому мастодонту Тулєєву, який ще всередині дев'яностих із Єльциним змагався за владу.

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2 940 мільйони рублів, або 1,3 мільйони у гривнях, – стільки щорічно отримуватиме із російського бюджету колишній губернатор Кузбасу Аман Тулєєв.

50 тисяч рублів щомісячно нараховуватимуть за звання "Народний Губернатор". Титул Почесного громадянина Кемеровської області обійдеться платникам податків у 25 тисяч рублів.

Ще 170 тисяч рублів, або понад 78 тисяч у гривнях, Тулєєв зароблятиме за присуджені йому звання Почесного громадянина 11 міст і 7 районів області. Кемеровську область Тулєєв очолював останніх 22 роки.

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