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Телеканал новостей 24 Новости Цифра

Сколько заработала Виктория Скрипаль на своей сестре: шокирующие цифры

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Отношения русских с британцами залезают во все больший кризис. Новый виток в истории с химическим оружием заставил россиян немного забыть о Чемпионате мира. Ведь сестра пострадавшей, Виктория, за каждое появление на российских ток-шоу получала один миллион рублей.

Всего Виктория Скрипаль появлялась на ток-шоу пять раз.

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Несложно посчитать, сколько в целом она заработала, эксплуатируя тему отравления своей сесть.

Скрипаль

Один миллион рублей за появление на телевидении – потрясающий гонорар

Стоит добавить, что появления героини существенно влияют на рейтинги передач с ее участием. Программы с участием племянницы бывшего офицера ГРУ собрали почти три миллиона просмотров.

Скрипаль

Три миллиона россиян смотрели выступления Виктории Скрипаль

Для сравнения, за последней инаугурацией Путина следило около шести миллионов россиян.

Путін

Шесть миллионов смотрели инаугурацию Путина

Больше – смотрите в полном выпуске "Вести Кремля".

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости России Деньги
Источник: 24 канал
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