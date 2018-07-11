Сколько заработала Виктория Скрипаль на своей сестре: шокирующие цифры

Отношения русских с британцами залезают во все больший кризис. Новый виток в истории с химическим оружием заставил россиян немного забыть о Чемпионате мира. Ведь сестра пострадавшей, Виктория, за каждое появление на российских ток-шоу получала один миллион рублей.

Всего Виктория Скрипаль появлялась на ток-шоу пять раз.

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Несложно посчитать, сколько в целом она заработала, эксплуатируя тему отравления своей сесть.

Один миллион рублей за появление на телевидении – потрясающий гонорар

Стоит добавить, что появления героини существенно влияют на рейтинги передач с ее участием. Программы с участием племянницы бывшего офицера ГРУ собрали почти три миллиона просмотров.

Три миллиона россиян смотрели выступления Виктории Скрипаль

Для сравнения, за последней инаугурацией Путина следило около шести миллионов россиян.

Шесть миллионов смотрели инаугурацию Путина

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