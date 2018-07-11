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Скільки заробила Вікторія Скрипаль на своїй сестрі: шокуючі цифри

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Стосунки росіян із британцями залязять у все більшу кризу. Новий виток в історії із хімічною зброєю змусив росіян трохи забути про Чемпіонат світу. Адже сестра постраждалої, Вікторія, за кожну появу на російських ток-шоу отримувала один мільйон рублів.

Усього Вікторія Скрипаль з'являлась на ток-шоу п'ять разів.

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Не складно порахувати, скільки гуртом вона заробила, експлуатуючи тему отруєння своєї сести.

Скрипаль
Один мільйон рублів за появу на телебаченні – приголомшливий гонорар

Варто додати, що появи героїні суттєво впливають на рейтинги передач за її участю. Програми за участю племінниці колишнього офіцера ГРУ зібрали майже три мільйони переглядів. 

Скрипаль
Три мільйони росіян дивились виступи Вікторії Скрипаль

Для порівняння, за останньою інаугурацією Путіна стежило майже шість мільйонів росіян.

Путін
Шість мільйонів дивились інаугурацію Путіна

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті Кремля".

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Гроші
Джерело: 24 канал
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