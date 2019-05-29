Сколько жилья в Украине покупают в ипотеку и какие прогнозы
Эксперты озвучили неутешительную статистику о том, сколько покупателей становятся владельцами жилья с помощью ипотечных кредитов.
На первичном рынке недвижимости Киева и области жилье в ипотеку покупают лишь 3% покупателей.
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Такую цифру озвучила соучредитель "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей во время пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, на сегодня более 20% застройщиков региона имеют совместные программы с коммерческими банками по предоставлению ипотечных кредитов.
Так, по сравнению с 2018 годом, количество застройщиков, которые внедрили подобные программы, выросла минимум на 5%.
По прогнозам специалиста, до конца 2019 года количество застройщиков в Киеве и области, которые будут предоставлять возможность приобрести квартиру с помощью ипотечных программ может увеличиться до 30%.
На протяжении последних 2-3 лет наиболее популярным среди покупателей, которые покупают квартиры в новостройках являются программы рассрочки.
В 2018-й количество покупок жилья за таким механизмом выросла на 60%, а в 2019-й этот показатель может достичь 65%.
Недвижимость 24 уже писала, как приобрести жилье в рассрочку сроком на 3 года.
Во сколько обойдется квартира в рассрочку на 3 года: Инфографика
По мнению специалиста, одним из наиболее эффективных механизмов привлечения покупателей на рынок могут стать совместные между застройщиками и коммерческими банками ипотечные программы.
Каковы преимущества таких программ:
- в среднем на 3-5% меньше сумма выплат;
- дополнительное подтверждение надежности как объекта строительства, так и застройщика.
"Перед тем, как внедрить ипотечную программу, банки очень тщательно проверяют "портфель реализованных проектов и оценивают способность застройщика завершить строительство", – объясняет эксперт.
Правда, предложений от застройщиков и коммерческих банков явно недостаточно для полноценного возобновления ипотеки.
По убеждению специалистов, на сегодня рынок требует масштабных и эффективных государственных программ и потенциал для этого есть, учитывая то, что 3 государственных банка входят в топ-10 крупнейших банков страны и имеют возможности для участия в реализации государственных ипотечных программ.