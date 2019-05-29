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      Сколько жилья в Украине покупают в ипотеку и какие прогнозы

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      Насколько популярно в Украине жилье в ипотеку
      Насколько популярно в Украине жилье в ипотеку / Коллаж 24 канала

      Эксперты озвучили неутешительную статистику о том, сколько покупателей становятся владельцами жилья с помощью ипотечных кредитов.

      На первичном рынке недвижимости Киева и области жилье в ипотеку покупают лишь 3% покупателей.

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      Такую цифру озвучила соучредитель "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей во время пресс-конференции в Киеве.

      По ее словам, на сегодня более 20% застройщиков региона имеют совместные программы с коммерческими банками по предоставлению ипотечных кредитов.

      Так, по сравнению с 2018 годом, количество застройщиков, которые внедрили подобные программы, выросла минимум на 5%.

      По прогнозам специалиста, до конца 2019 года количество застройщиков в Киеве и области, которые будут предоставлять возможность приобрести квартиру с помощью ипотечных программ может увеличиться до 30%.

      На протяжении последних 2-3 лет наиболее популярным среди покупателей, которые покупают квартиры в новостройках являются программы рассрочки.

      В 2018-й количество покупок жилья за таким механизмом выросла на 60%, а в 2019-й этот показатель может достичь 65%.

      Недвижимость 24 уже писала, как приобрести жилье в рассрочку сроком на 3 года.

      купівля нерухомості розтермінування кредит

      Во сколько обойдется квартира в рассрочку на 3 года: Инфографика

      По мнению специалиста, одним из наиболее эффективных механизмов привлечения покупателей на рынок могут стать совместные между застройщиками и коммерческими банками ипотечные программы.

      Каковы преимущества таких программ:

      1. в среднем на 3-5% меньше сумма выплат;
      2. дополнительное подтверждение надежности как объекта строительства, так и застройщика.

      "Перед тем, как внедрить ипотечную программу, банки очень тщательно проверяют "портфель реализованных проектов и оценивают способность застройщика завершить строительство", – объясняет эксперт.

      Правда, предложений от застройщиков и коммерческих банков явно недостаточно для полноценного возобновления ипотеки.

      По убеждению специалистов, на сегодня рынок требует масштабных и эффективных государственных программ и потенциал для этого есть, учитывая то, что 3 государственных банка входят в топ-10 крупнейших банков страны и имеют возможности для участия в реализации государственных ипотечных программ.

       

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Покупка недвижимости Ипотека Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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