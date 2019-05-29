Скільки житла в Україні купують в іпотеку і які прогнози

Експерти озвучили невтішну статистику про те, скільки покупців стають власниками житла за допомогою іпотечних кредитів.

На первинному ринку нерухомості Києва та області житло в іпотеку купують лише 3% покупців.

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Таку цифру озвучила співзасновник "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей під час прес-конференції у Києві.

За її словами, на сьогодні понад 20% забудовників регіону мають спільні програми із комерційними банками із надання іпотечних кредитів.

Так, у порівнянні з 2018 роком, кількість забудовників, які впровадили подібні програми, зросла щонайменше на 5%.

За прогнозами фахівця, до кінця 2019 року кількість забудовників у Києві та області, які надаватимуть можливість придбати квартиру за допомогою іпотечних програм може збільшитись навіть до 30%.

Впродовж останніх 2-3 років найбільш популярним серед у покупців, які купують квартири в новобудовах є програми з розтермінування.

У 2018-й кількість покупок житла за таким механізмом зросла на 60%, а у 2019-й цей показник може досягнути 65%.

Нерухомість 24 уже писала, як придбати житло в розтермінування терміном на 3 роки.



У скільки обійдеться квартира у розтермінування на 3 роки: Інфографіка

На думку фахівця, одним з найбільш ефективних механізмів залучення покупців на ринок можуть стати спільні між забудовниками і комерційними банками іпотечні програми.

Які переваги таких програм:

в середньому на 3-5% менша сума виплат; додаткове підтвердження надійності як об’єкта будівництва, так і забудовника.

"Перед тим, як впровадити іпотечну програму, банки дуже ретельно перевіряють "портфель" реалізованих проектів та оцінюють спроможність забудовника вчасно завершити будівництво", – пояснює експертка.

Щоправда, пропозицій від забудовників і комерційних банків явно недостатньо для повноцінного поновлення іпотеки.

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На переконання фахівців, на сьогодні ринок потребує масштабних та ефективних державних програм і потенціал для цього є з огляду на те, що 3 державні банки входять у топ-10 найбільших банків країни і мають можливості для участі в реалізації державних іпотечних програм.