Скільки житла в Україні купують в іпотеку і які прогнози
Експерти озвучили невтішну статистику про те, скільки покупців стають власниками житла за допомогою іпотечних кредитів.
На первинному ринку нерухомості Києва та області житло в іпотеку купують лише 3% покупців.
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Таку цифру озвучила співзасновник "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей під час прес-конференції у Києві.
За її словами, на сьогодні понад 20% забудовників регіону мають спільні програми із комерційними банками із надання іпотечних кредитів.
Так, у порівнянні з 2018 роком, кількість забудовників, які впровадили подібні програми, зросла щонайменше на 5%.
За прогнозами фахівця, до кінця 2019 року кількість забудовників у Києві та області, які надаватимуть можливість придбати квартиру за допомогою іпотечних програм може збільшитись навіть до 30%.
Впродовж останніх 2-3 років найбільш популярним серед у покупців, які купують квартири в новобудовах є програми з розтермінування.
У 2018-й кількість покупок житла за таким механізмом зросла на 60%, а у 2019-й цей показник може досягнути 65%.
Нерухомість 24 уже писала, як придбати житло в розтермінування терміном на 3 роки.
У скільки обійдеться квартира у розтермінування на 3 роки: Інфографіка
На думку фахівця, одним з найбільш ефективних механізмів залучення покупців на ринок можуть стати спільні між забудовниками і комерційними банками іпотечні програми.
Які переваги таких програм:
- в середньому на 3-5% менша сума виплат;
- додаткове підтвердження надійності як об’єкта будівництва, так і забудовника.
"Перед тим, як впровадити іпотечну програму, банки дуже ретельно перевіряють "портфель" реалізованих проектів та оцінюють спроможність забудовника вчасно завершити будівництво", – пояснює експертка.
Щоправда, пропозицій від забудовників і комерційних банків явно недостатньо для повноцінного поновлення іпотеки.
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На переконання фахівців, на сьогодні ринок потребує масштабних та ефективних державних програм і потенціал для цього є з огляду на те, що 3 державні банки входять у топ-10 найбільших банків країни і мають можливості для участі в реалізації державних іпотечних програм.