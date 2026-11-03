Возглавлял бюджетную комиссию Рады: скончался народный депутат I созыва Андрей Печеров

В Украине скончался народный депутат I созыва Андрей Печеров. В свое время он возглавлял ключевую парламентскую комиссию по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

Печальную новость сообщила Верховная Рада в фейсбуке. Политик посвятил государственной деятельности значительную часть своей жизни.

Что известно об этом деятеле?

Андрей Печеров родился 13 декабря 1937 года в селе Вишневое Котовского района Одесской области в крестьянской семье. Он учился в Украинской сельскохозяйственной академии и Академии народного хозяйства при Раде министров СССР, получив специальность инженера-механика и экономиста.

В марте 1990 года его избрали народным депутатом Украины, где уже в первом туре он заручился поддержкой 63,95 % избирателей. В тогдашнем парламенте политик входил в депутатскую группу "За советскую суверенную Украину".

Помимо работы в Верховной Раде, он занимал должность председателя исполкома Одесского областного совета, а также представлял дипломатические интересы государства как советник посольства Украины в Молдове.

Напомним, 14 августа скончался бывший народный депутат Украины V и VI созывов Евгений Шаго. Ранее, 21 июня, на 67-м году жизни ушел из жизни народный депутат V и VI созывов,ученый и правозащитник Александр Рябека.

Также 15 июня скончался народный депутат IV, V и VI созывов Сергей Осика. Он был одним из ученых, работавших над проектом Конституции Украины перед его вынесением на голосование в сессионном зале.