Об этом сообщила Верховная Рада.

Что известно об экс-депутате Евгении Шаго?

Евгений Шаго на протяжении многих лет занимался государственной и общественной деятельностью.

Он был первым заместителем министра Кабинета министров Украины, а также возглавлял правление корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Работая в Верховной Раде, Евгений Шаго входил в состав Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса и Комитета по вопросам экологической политики.

Также он был секретарем Счетной комиссии парламента VI созыва.

Искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Евгения Шаго. Вечная память,

– заявили в Верховной Раде.

Степан Кубив, народный депутат IX созыва, скончался на 64-м году жизни: что известно?

Народный депутат IX созыва Степан Кубив скончался на 64-м году жизни. В Верховной Раде Кубив работал в составе Комитета по вопросам экономического развития, участвуя в законотворческой работе в сфере экономики.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата парламента выразили соболезнования в связи с кончиной народного депутата Степана Кубива.

Во время Революции достоинства Кубив исполнял обязанности коменданта Штаба национального сопротивления. Впоследствии он занимал ряд высоких государственных должностей, в частности, в 2014 году Кубив возглавлял Национальный банк Украины.