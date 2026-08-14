Про це повідомила Верховна Рада.

Що відомо про екснардепа Євгена Шаго?

Євген Шаго багато років займався державною та громадською діяльністю.

Він був першим заступником Міністра Кабінету Міністрів України, а також очолював правління корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Працюючи у Верховній Раді, Євген Шаго входив до Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу та Комітету з питань екологічної політики.

Також він був секретарем Лічильної комісії парламенту VI скликання.

Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Євгена Шаго. Вічна пам'ять,

– заявили у Верховній Раді.

Степан Кубів, народний депутат ІХ скликання, помер на 64-му році життя: що відомо?

Народний депутат ІХ скликання Степан Кубів пішов із життя на 64-му році. У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.

Під час Революції Гідності Кубів виконував обов'язки коменданта Штабу національного спротиву. Згодом обіймав низку високих державних посад, зокрема у 2014 році Кубів очолював Національний банк України.