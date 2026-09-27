Волынь в трауре: скончался защитник Иван Михайлов

В Цуманской общине сообщили о смерти военнослужащего Ивана Михайлова из села Башлики. Чин похорон воина состоялся 26 сентября в поселке Цумань.

Об этом сообщили в Цуманской поселковой Раде.

Что известно о смерти Ивана Михайлова?

Из жизни ушел житель села Башлики, защитник Украины Иван Иванович Михайлов, 1 сентября 1979 года рождения. Община выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам воина.

Прощание с защитником прошло в храме Иоанна Крестителя в поселке Цумань. Заупокойная служба объединила жителей общины, чтобы отдать дань уважения земляку, который защищал украинскую землю.

После завершения заупокойной службы скорботный кортеж направился через село Карпиловка в село Башлики, где на местном кладбище состоялось поховання.

Кого потеряла Украина из-за войны?

Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб житель Житомира Андрей Татуревич. Военный служил оператором БПЛА и защищал Украину на передовой.

23 сентября сообщили о гибели военнослужащего Эдуарда Семенова. У него остались жена и дочь.

18 сентября в Главном военном клиническом госпитале Киева скончался защитник Владимир Гикавый. Военный проходил лечение, однако спасти его не удалось.