Как сообщает Житомирский городской совет, сердце защитника остановилось 14 сентября 2026 года в районе населенного пункта Колодязное в результате вражеского огневого удара.

Что известно об Андрее Татуревиче

Андрей Татуревич родился 3 октября 1979 года, вырос в Житомире, где окончил Лицей № 21. Впоследствии учился в Государственном университете "Житомирская политехника". В 2002 году успешно окончил факультет экономики и менеджмента, получив диплом по специальности "Менеджмент предприятий".

Его профессиональный путь был насыщенным и разносторонним. Андрей Николаевич работал на предприятии "Биотал", в известных супермаркетах "Макселектроникс" и "Олди", долгое время помогал друзьям развивать их бизнес.

В последние годы он нашел свое истинное призвание – освоил профессию по наладке и установке акустико-световых систем, открыл собственное дело и успешно сотрудничал с предприятиями по всей Украине.

Родные, друзья и коллеги вспоминают Андрея как мастера с золотыми руками – казалось, не было такого дела, которое было бы ему не по силам. Его невероятная доброта, отзывчивость и искренность сплотили вокруг него огромный круг друзей. Он никогда не оставался в стороне от чужих бед, всегда спешил на помощь,

– рассказали в городском совете.

На защиту Родины Андрей Татуревич встал 3 октября 2023 года, освоив специальность оператора беспилотных летательных аппаратов. В течение длительного времени он выполнял сложные боевые задачи непосредственно в зоне боевых действий в Харьковской области.

За мужество и самоотверженное выполнение воинского долга боец был награжден знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Крест Храбрых", а также медалями "За верное служение Украине" и "Ветеран войны".

В вечной, невыразимой скорби находятся родители, сын, брат, большая семья, верные друзья и боевые побратимы.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Татуревича. Вечная память защитнику Украины!

Напомним, что в Киеве состоялась церемония прощания с общественным деятелем, соучредителем УНА-УНСО и бывшим политзаключенным Кремля Николаем Карпюком.

62-летний военнослужащий погиб 19 сентября на фронте.