Як повідомляє Житомирська міська рада, серце захисника обірвалося 14 вересня 2026 року в районі населеного пункту Колодязне внаслідок ворожого вогневого удару.

Що відомо про Андрія Татуревича

Андрій Татуревич народився 3 жовтня 1979 року, виріс у Житомирі, де закінчив Ліцей №21. Згодом навчався в Державному університеті "Житомирська політехніка". У 2002 році успішно завершив навчання на факультеті економіки та менеджменту, здобувши диплом за спеціальністю "Менеджмент підприємств".

Його трудовий шлях був насиченим та різноплановістю. Андрій Миколайович працював на підприємстві "Біотал", у відомих супермаркетах "Макселектронікс" та "Олді", тривалий час допомагав друзям розвивати їхній бізнес.

Останніми роками він знайшов своє справжнє покликання – опанував фах із налагодження та встановлення акустично-світлових систем, відкрив власну справу та успішно співпрацював із підприємствами по всій Україні.

Рідні, друзі та колеги згадують Андрія як майстра із золотими руками — здавалося, не було такої справи, яка б була йому не під силу. Його неймовірна доброта, чуйність та щирість згуртували навколо нього величезне коло друзів. Він ніколи не залишався осторонь чужих бід, завжди поспішав на допомогу,

– розповіли у міській раді.

На захист Батьківщини Андрій Татуревич став 3 жовтня 2023 року, опанувавши спеціалізацію оператора безпілотних літальних апаратів. Упродовж тривалого часу він виконував складні бойові завдання безпосередньо в зоні бойових дій на Харківщині.

За мужність і самовіддане виконання військового обов'язку бійця нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Хрест Хоробрих", а також медалями "За вірне служіння Україні" та "Ветеран війни".

У вічній, невимовній скорботі батьки, син, брат, велика родина, вірні друзі та бойові побратими.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Татуревича. Вічна пам'ять захиснику України!

Нагадаємо, що у Києві відбулася церемонія прощання з громадським діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля Миколою Карпюком.

62-річний військовослужбовець загинув 19 вересня на фронті.