Скоординировали шаги: Сибига встретился с главами МИД Германии, Польши и Франции

Министр иностранных дел Украины провел встречу со своими коллегами из Германии, Польши и Франции. Андрей Сибига подчеркнул на необходимости усиления давления на Москву с целью принуждения к миру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Сибига встретился с главами МИД Германии, Франции и Польши

Андрей Сибига рассказал, что начал день со встречи с близкими друзьями Украины в формате Веймар+. В частности, Жаном-Ноэлем Барро, Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским.

Глава МИД отметил, что подтвердил преданность Владимира Зеленского продвижению мирных усилий. Кроме того, проинформировал партнеров о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте.

Сибига встретился с главами МИД Франции, Германии и Польши: смотрите видео

Министры скоординировали следующие шаги, продолжили сотрудничество с США и усилия, направленные на обеспечение долгосрочного мира и безопасности в Украине и во всей Европе.

Подчеркнул необходимость усиления давления на Москву с целью принуждения к миру – и что это должно происходить бок о бок с укреплением Украины,

– подчеркнул Сибига.

Также глава МИД Украины выразил благодарность Франции, Германии и Польше за их непоколебимую поддержку.

Встреча министров иностранных дел / Фото МИД