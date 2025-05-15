Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.

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Сибіга зустрів з главами МЗС Німеччини, Франції й Польщі

Андрій Сибіга розповів, що почав день з зустрічі з близькими друзями України у форматі Веймар+. Зокрема, Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським.

Глава МЗС зазначив, що підтвердив відданість Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль. Окрім того, поінформував партнерів про останні події на полі бою й на дипломатичному фронті.

Сибіга зустрівся з главами МЗС Франції, Німеччини та Польщі: дивіться відео

Міністри скоординували наступні кроки, продовжили співпрацю зі США та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру й безпеки в Україні та в усій Європі.

Наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру – і що це має відбуватися пліч-о-пліч зі зміцненням України,

– підкреслив Сибіга.

Також глава МЗС України висловив вдячність Франції, Німеччині та Польщі за їхню непохитну підтримку.

Зустріч міністрів закордонних справ / Фото МЗС