Угрозу вторжения России совсем не преувеличивают. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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У украинских военных планы обороны

Глава правительства уверяет, что наши военнослужащие уже разработали планы отдельных операций, чтобы дать отпор врагу.

Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны России из-за накопления войск на границе. Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок,

– сказал Шмигаль.

По его словам, все планы по обороне носят гриф "секретно".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Российские войска у границ Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что риски военной эскалации снижаются благодаря визитам иностранных чиновников.

Совет Безопасности ООН 31 января провел заседание, где главной темой был вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Минобороны уверяет, что, несмотря на информацию о возможном нападении России, потребности в военной мобилизации нет. Уровень угрозы остается на том же уровне, что и был в апреле 2021 года.

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