Угрозу вторжения России совсем не преувеличивают. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
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У украинских военных планы обороны
Глава правительства уверяет, что наши военнослужащие уже разработали планы отдельных операций, чтобы дать отпор врагу.
Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны России из-за накопления войск на границе. Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок,
– сказал Шмигаль.
По его словам, все планы по обороне носят гриф "секретно".
Российские войска у границ Украины
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что риски военной эскалации снижаются благодаря визитам иностранных чиновников.
- Совет Безопасности ООН 31 января провел заседание, где главной темой был вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину.
- Минобороны уверяет, что, несмотря на информацию о возможном нападении России, потребности в военной мобилизации нет. Уровень угрозы остается на том же уровне, что и был в апреле 2021 года.
Действительно ли Россия уводит войска от границ Украины: смотрите видео