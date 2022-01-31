Загрозу вторгнення Росії зовсім не перебільшують. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Українські військові мають плани оборони

Очільник уряду запевняє, що наші військовослужбовці вже розробили плани окремих операцій, щоб дати відсіч ворогу.

Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку Росії через накопичення військ на кордоні. Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань,

– сказав Шмигаль.

За його словами, усі плани щодо оборони носять гриф "таємно".

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Російські війська біля кордонів України

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ризики військової ескалації знижуються завдяки візитам іноземних посадовців.

Рада Безпеки ООН 31 січня провела засідання, де головною темою було питання можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міноборони запевняє, що попри інформацію про можливий напад Росії, потреби у мобілізації війська немає. Наразі рівень загрози залишається на тому ж рівні, що й був у квітні 2021 року.

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