Скопление очень серьезное, – исследователь СIТ рассказал, откуда Россия стягивает войска
Расследователям удалось зафиксировать достаточно серьезное скопление российских войск. Неизвестно, есть ли в батальонах тактических групп личный состав.
Однако техника, которая там находится еще с апреля, едет на Юг из Смоленской и Брянской областей. Об этом в эфире 24 канала рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Обратите внимание Россия до сих пор не отводит войска от украинской границы, но уже и не перебрасывает новые
Сил России недостаточно для успешного нападения
Он отметил, что скопления вооруженных сил России выглядят достаточно серьезно, в дополнении с уже имеющимися там. "Это достаточно серьезное скопление, которое можно создавать в этом направлении", – подчеркнул он.
Если сил достаточно для нападения, не значит, что достаточно для его успеха. Да, они (Россия – 24 канал) могут напасть. Сейчас у них есть силы, расположенные по всей границе: от Беларуси до оккупированного Крыма. Остается вопрос, чем закончится вторжение (для них – 24 канала).
Он объяснил, что происходит движение техники почти по всей границе. Скопление войск продолжается в Брянской, Ростовской областях, Крыму.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Количество техники превысило показатели 2014 года
Исследователь отметил, что уже даже не только по количеству техники, но и по количеству состава силы превысили апрель, тем более показатели 2014 – 2015 годов.
"Стягивают силы почти со всех масштабных сухопутных российских соединений – со всех армий и флотов. Морская пехота Тихоокеанского флота, Балтийского, Арктической бригады. Это только несколько примеров, насколько это все выглядит масштабно", – отметил Михайлов.
Исследователь СІТ рассказал, откуда Россия стягивает войска: смотрите видео
Какую информацию об оружии России сообщают в CIT
- Большое количество колонн Росгвардии едет на границу с Украиной, в том числе и "кадыровцы".
- Расследовательская группа Conflict Intelligence Team зафиксировала стягивание сил в Брянской области. Это всего в 45 километрах от украинской Черниговщины.
- Расследователи предполагают, что технику туда стягивают из Смоленской области, поскольку на видео французского телевидения видны грузовики с кодами, соответствующими центральному военному округу России.
- Кроме того, аналитики получили свидетельства о перебрасывании техники из города Ельня железной дорогой. На обнародованном видео виден эшелон, который перевозит БМП-2 с закрашенными бортовыми номерами.
Россия стягивает войска возле Черниговщины: смотрите видео