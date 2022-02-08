Скопление очень серьезное, – исследователь СIТ рассказал, откуда Россия стягивает войска

Расследователям удалось зафиксировать достаточно серьезное скопление российских войск. Неизвестно, есть ли в батальонах тактических групп личный состав.

Однако техника, которая там находится еще с апреля, едет на Юг из Смоленской и Брянской областей. Об этом в эфире 24 канала рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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Сил России недостаточно для успешного нападения

Он отметил, что скопления вооруженных сил России выглядят достаточно серьезно, в дополнении с уже имеющимися там. "Это достаточно серьезное скопление, которое можно создавать в этом направлении", – подчеркнул он.

Если сил достаточно для нападения, не значит, что достаточно для его успеха. Да, они (Россия – 24 канал) могут напасть. Сейчас у них есть силы, расположенные по всей границе: от Беларуси до оккупированного Крыма. Остается вопрос, чем закончится вторжение (для них – 24 канала). Кирилл Михайлов Исследователь Conflict Intelligence Team

Он объяснил, что происходит движение техники почти по всей границе. Скопление войск продолжается в Брянской, Ростовской областях, Крыму.

Количество техники превысило показатели 2014 года

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Исследователь отметил, что уже даже не только по количеству техники, но и по количеству состава силы превысили апрель, тем более показатели 2014 – 2015 годов.

"Стягивают силы почти со всех масштабных сухопутных российских соединений – со всех армий и флотов. Морская пехота Тихоокеанского флота, Балтийского, Арктической бригады. Это только несколько примеров, насколько это все выглядит масштабно", – отметил Михайлов.

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Большое количество колонн Росгвардии едет на границу с Украиной, в том числе и "кадыровцы".

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team зафиксировала стягивание сил в Брянской области. Это всего в 45 километрах от украинской Черниговщины.

Расследователи предполагают, что технику туда стягивают из Смоленской области, поскольку на видео французского телевидения видны грузовики с кодами, соответствующими центральному военному округу России.

Кроме того, аналитики получили свидетельства о перебрасывании техники из города Ельня железной дорогой. На обнародованном видео виден эшелон, который перевозит БМП-2 с закрашенными бортовыми номерами.

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