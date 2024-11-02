Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области.

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Что известно о ДТП в Нежине

Как рассказали полицейские, сообщение о ДТП в Нежине на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины поступило около 11:30.

Водитель автомобиля BMW на перекрестке выполнял маневр поворота на разрешенный сигнал светофора на улицу Шевченко. В это время "скорая" двигалась по перекрестку на красный свет светофора по этой же улице в направлении центра города с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

На перекрестке произошло столкновение транспортных средств, после чего спецавтомобиль медицинской помощи выехал на левую обочину, где допустил наезд на пешехода и въехал в дерево,

– добавили правоохранители.

Женщину-пешехода, а также фельдшера и водителя "скорой" доставили в больницу с телесными повреждениями. Беременная женщина, которая находилась в салоне спецавтомобиля медицинской помощи и водитель BMW телесных повреждений не получили.

Автомобиль BMW после ДТП в Нежине / Нацполиция

Карета "скорой" помощи после ДТП в Нежине / Нацполиция