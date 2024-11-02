Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області.

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Що відомо про ДТП у Ніжині

Як розповіли поліцейські, повідомлення про ДТП в Ніжині на перехресті вулиць Шевченка та Захисників України надійшло близько 11:30.

Водій автомобіля BMW на перехресті виконував маневр повороту на дозволений сигнал світлофора на вулицю Шевченка. В цей час "швидка" рухалася перехрестям на червоне світло світлофора по цій же вулиці в напрямку центру міста з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

На перехресті відбулося зіткнення транспортних засобів, після чого спецавтомобіль медичної допомоги виїхав на ліве узбіччя, де допустив наїзд на пішохода та вʼїхав у дерево,

– додали правоохоронці.

Жінку-пішохода, а також фельдшера і водія "швидкої" доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Вагітна жінка, яка перебувала в салоні спецавтомобіля медичної допомоги та водій BMW тілесних ушкоджень не отримали.

Автомобіль BMW після ДТП у Ніжині / Нацполіція

Карета "швидкої" допомоги після ДТП у Ніжині / Нацполіція