Скорее всего, свет и связь в Горном не возобновят до конца боевых действий, – Гайдай

Утром 27 апреля россияне обстреливали шахту и инфраструктурные объекты Горного на Луганщине. Электрическая подстанция выгорела дотла.

После того, как снаряд попал в подстанцию, она загорелась. По словам главы ОВА Донецкой области, подстанция сгорела очень быстро.

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Объект горел так стремительно, что не удалось спасти даже остатки.

Подстанцию отремонтировать невозможно

При ведении боевых действий отремонтировать то, что сгорело, невозможно. Соответственно, вероятнее всего, город Горный остался без света и мобильной связи надолго.

Отремонтировать разрушенное в нынешних условиях безопасности практически невозможно. С большой вероятностью свет и мобильную связь в Горном не возобновят до конца боевых действий.

– сообщил Гайдай.

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