Боевики из оккупированной Донецкой области якобы подготовили 3 варианта обращения к президенту России о так называемой помощи. Однако пока можно лишь предположить, существуют ли они на самом деле и какая от этого польза Владимиру Путину.

Журналист и ведущий Егор Скорина рассмотрел ситуацию, в случае которой соответствующие письма могли бы понадобиться Путину и как с их помощью он может решиться ввести войска в Украину. Об этом он рассказал в своем блоге "Антифейк".

Полный выпуск блога Сценарий Приднестровья на Донбассе: введет ли Путин войска в Украину

Что известно о вероятных письмах боевиков

Егор Скорина рассказал, что издание "Зеркало недели" опубликовало информацию о якобы письме главаря террористов на оккупированных территориях Донецкой области Дениса Пушилина к президенту России. СМИ назвали 3 варианта "просьб" оккупанта к Путину:

оказать военную помощь террористической организации в Донецке;

принять вымышленную республику в состав России;

признать независимость самопровозглашенной оккупационной организации и заключить договор о дружбе с Россией.

Они, по информации издания, даже называют для этого дату – 21 апреля.

Как Путин может отреагировать на письма

Если эти письма рассматривать серьезно, то так можно объяснить все маневры российских войск у украинской границы, сказал журналист.

Рейтинг "деда" испорчен и для реанимации электорального градуса перед выборами в Думу, которые пройдут в России в 2021 году, президенту нужна "маленькая победоносная война",

– отметил Скорина.

Соответствующие события на некоторое время могут отвлечь россиян от внутренних проблем, добавил ведущий. По его словам, если такие письма и в самом деле есть и определенным способом попадут в руки Путина 21 апреля на Федеральных сборах – на горизонте для него и вырисуется та самая "победоносная война".

Важно Боевики хотят попросить у Путина военной помощи или присоединения к России, – СМИ

Источник "Зеркала недели" приводит цитату из первого письма: "Оказать военную помощь, направленную на "прекращение" масштабных военных действий и агрессии" Украины.

"Здесь военная помощь внезапно нужна ему для "прекращения" широкомасштабных действий. Вот и возможность ввести российские войска в качестве "миротворческой миссии", – отметил Егор Скорина.

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