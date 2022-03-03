По его словам, сейчас россияне скупают остатки товаров иностранного производства, которые уже завтра будут недоступны, вместо того, чтобы выйти на протесты.

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Он призвал людей выйти на улицы и протестовать против путинского режима.

Уже скоро 5 марта, день смерти Сталина и день Ярослава Мудрого по православному календарю. Чем вам не символична дата начать жить в стране?

– заявил Ткаченко.

Добавим, что в России власть хочет отправлять на войну против Украины тех, кто вышел на акции против нее. Так называемый закон предложили депутаты признанной нелегитимной российской Думы. Детали – читайте здесь.

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